Могерини заявила о возможном союзничестве РФ и ЕС против Трампа

После смены администрации США Евросоюз и Россия могут занять общую позицию в противовес вероятной политике избранного американского президента Дональда Трампа, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Если разбирать каждый отдельный случай, то можно найти вопросы, где я без удивления бы увидела европейцев и русских на одной стороне: Иран, ближневосточный мирный процесс и, возможно, роль ООН», — заявила она в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По мнению Могерини, решение США отказаться от сделки с Ираном может вызвать недовольство президента России Владимира Путина, который внес вклад в заключение соглашения.



При этом глава европейской дипломатии добавила, что США «пойдет на сделку» с Россией по сирийскому и украинскому вопросам без учета мнения Европы. Могерини отметила, что, несмотря на любые решения администрации Трампа, Евросоюз будет действовать в отношении России, исходя из введенных санкций, связанных с выполнением Минских договоренностей, передает «Лента.ру».

В июле 2015 года Иран, а также США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Иран в обмен на снятие санкций обязался превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума. Тегеран также пообещал не обогащать уран выше порога в 3,67% и ограничить его объемы 300 кu на срок в 15 лет. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп выступал против ядерного соглашения с Ираном.

