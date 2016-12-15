Скандально известный Приморский океанариум возобновит работу

Приморский океанариум, где осенью погибли три животных, вновь начнет принимать для посетителей 20 декабря. Там были проведены профилактические работы, сообщает РИА PrimaMedia.

Океанариум на острове Русский во Владивостоке будет открыт для всех со вторника по воскресенье, а по средам — только для организованными групп школьников. Тренировки морских млекопитающих пока будут проходить в закрытом режиме. Однако для школьных групп сделают исключение — по средам дети смогут увидеть моржа Мишу и сивуча Айка. Выступления морских млекопитающих начнутся в январе.

Как ранее писали «Известия», осенью океанариум получил скандальную известность. Там погибли два дельфина и сивуч, были возбуждены уголовные дела. Более 100 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть учреждение.

Приморский океанариум закрылся 7 ноября. За полтора месяца там провели работы по техобслуживанию систем жизнеобеспечения и электронных экспозиций. Тропические рыбы переведены после карантина в экспозицию «Коралловый риф», для акул и крупных скатов подготовлен бассейн «Океанская бездна».