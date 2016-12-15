ВЦИОМ: работу Путина одобряют 86% россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 86% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Рейтинг одобрения работы главы государства, согласно последним данным, составляет 86,0%, работы председателя правительства— 60,8%, работы правительства— 62,0%», — говорится в сообщении центра.

Данные социологов также говорят о растущем одобрении деятельности Государственной думы и Совета Федерации — показатели возросли с 47,7% в ноябре до 52,1% в декабре и с 46,6% до 50,5% соответственно.

Если же рассматривать парламентские политические партии, то россияне больше всего довольны работой «Единой России» (47%). У ЛДПР рейтинг доверия— 12%, КПРФ— 9,5%, и СР— 6%, передает «Федеральное агентство новостей».

ВЦИОМ также выяснил, что в рейтинге доверия улучшились оценки главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова (14,8%) и министра обороны Сергея Шойгу (14,3%).

Опрос проведен 10–11 декабря в 130 населенных пунктах РФ, объем выборки— 1,6 тыс. человек.