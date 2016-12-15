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В Москве подвели итоги года для Рунета

В столице прошла конференция «Рунет 2016: Итоги года. Курс — на цифровую экономику России»

Итоги уходящего года для российского сегмента интернета подвели на конференции «Рунет 2016: Итоги года. Курс — на цифровую экономику России», которая состоялась 14 декабря в Москве. Участники ежегодного мероприятия, организованного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и представителями отрасли, также обсудили прогнозы по развитию Рунета на предстоящий год. 

В открывающей панели конференции приняли участие глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, глава Координационного центра национальных доменов сети интернет Андрей Воробьев, глава Ассоциации интернета вещей  Андрей Колесников, а также представители крупнейших компаний сектора: Андрей Колосовский (Microsoft), Михаил Осин (Ozon.ru), Иван Кургузов (Кластер «РАЭК / Электронная коммерция», Oborot.ru), Федор Вирин (Data Insight), Артемий Инютин (Кластер «РАЭК / Стартапы и Инвестиции», TMT Investments), Андрей Терехов (Кластер «РАЭК / Digital», RUWARD) и др. 

Ключевой темой мероприятия стала экономика Рунета и «мобилизация» интернет-экономики в целом — на сегодняшний день мобильный интернет составляет 25% экономики российского сегмента интернета и является одним из главных драйверов развития всей цифровой экономики в стране. Кроме того, важными трендами стали развивающаяся электронная торговля и мобильная коммерция, а также изменение структуры игроков на рынке. 

В список 25 основных событий Рунета за прошедший год, по мнению участников, вошли, в том числе, блокировка сервиса LinkedIn на территории России, регулирование трансграничных услуг, закон о «праве на забвение» и игра Pokemon Go. При этом с точки зрения резонансных законодательных актов, принятых в этом году, 2016-й может конкурировать только с 2013 годом, отметили участники конференции. 

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Москве подвели итоги года для Рунета

В столице прошла конференция «Рунет 2016: Итоги года. Курс — на цифровую экономику России»

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