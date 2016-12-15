Десять нефтяников пропали при обрушении эстакады в Азербайджане

Десять нефтяников пропали без вести при обрушении эстакады в районе пункта сбора нефти производственного объединения «Азнефть» в Каспийском море в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР).

«15 декабря приблизительно в 5.00 утра (04.00 мск) по местному времени из-за сильного ветра (41 м/с) в море упали части эстакады длиной 150 м на пункте сбора нефти № 3 НГДУ имени Нариманова», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По информации пресс-службы, в море обрушились также присоединенная к эстакаде площадка и расположенная на ней будка.

Уточняется, что в результате происшествия, по предварительным данным, пропавшими считаются 10 человек. Имена пропавших уже известны в компании.

Для их поиска привлечены суда МЧС и Каспийского морского пароходства Азербайджана. Создана комиссия для расследования причин случившегося.