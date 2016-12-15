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Минэкономразвития предложило снизить акцизы и цены на алкоголь

Ведомство надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов спиртного

Минэкономразвития предложило снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на алкоголь, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012–2016 годах.

Ведомство таким образом надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя.

Предложение изложено в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году, пишет «Коммерсант».

Минфин не поддерживает эту инициативу. В ведомстве считают, что уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.

Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев выступал с инициативой снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году, а минимальную стоимость полулитра водки — со 190 до 136 рублей.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Минэкономразвития предложило снизить акцизы и цены на алкоголь

Ведомство надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов спиртного

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