Минэкономразвития предложило снизить акцизы и цены на алкоголь

Минэкономразвития предложило снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на алкоголь, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012–2016 годах.

Ведомство таким образом надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя.

Предложение изложено в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году, пишет «Коммерсант».

Минфин не поддерживает эту инициативу. В ведомстве считают, что уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.

Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев выступал с инициативой снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году, а минимальную стоимость полулитра водки — со 190 до 136 рублей.

