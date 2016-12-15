Москва получила национальную премию в области физкультуры и спорта

Москва получила национальную премию 2016 года в области физкультуры и спорта в номинации «Регион России». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Спортсмены столицы принесли сборной России 24 золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро — 45% от общего числа главных наград.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, награда досталась Москве абсолютно заслуженно, так как московские спортсмены, не составляя большинство олимпийской сборной, показали выдающиеся результаты, завоевав большую часть золотых медалей как на зимних Олимпийских играх в Сочи, так и в Рио.



«И, конечно, это результат огромного труда спортсменов, тренеров и всей инфраструктуры Москвы, которая работает на массовый и на профессиональный спорт высших достижений», — отметил Сергей Собянин на церемонии награждения.

Мэр Москвы подчеркнул, что важно, чтобы жители любили массовые виды спорта и занимались ими, а не только поддерживать спорт высших достижений. По его словам, треть москвичей регулярно занимается физкультурой и спортом.

«За последние годы введено 6 тыс. объектов — от самых маленьких спортивных сооружений, таких как площадки для воркаута, до крупнейших мировых стадионов типа «Спартака» и ЦСКА», — сказал Собянин.



Градоначальник рассказал также, что надеется, что в ближайшие годы «Динамо» вернется на свой центральный стадион, который строится полным ходом. А в следующем году, по словам Собянина, спортсмены будут осваивать новую арену «Лужников», сообщает РИАМО.



Национальная премия в области физкультуры и спорта вручается ежегодно. Претенденты проходят многоступенчатую систему отбора. Окончательное решение о победителе принимается коллегиально членами экспертного совета.