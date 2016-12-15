Обстрелявший пожарных в Смоленской области умер в больнице

Обстрелявший прибывших на вызов пожарных мужчина оказался ранее судимым за разбой и убийство. После задержания он скончался от огнестрельного ранения.

Инцидент произошел в среду вечером в деревне Ольша Смоленского района. Злоумышленник застрелил из автомата Калашникова двоих местных жителей, после чего поджег свой дом и дом соседа. Когда на вызов прибыли сотрудники МЧС, он открыл по ним огонь. В результате стрельбы были ранены трое пожарных. Как сообщает Life.ru, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении с тремя огнестрельными ранениями.

Сотрудникам полиции и нацгвардии удалось обезвредить стрелка, однако он успел выстрелить в себя при задержании. Как сообщает РЕН ТВ, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Нападавшего также госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался, сообщает телеканал «Звезда».

Жертвами стрелка оказались его мать и сосед. Сотрудниками полиции было установлено, что нападавшим оказался 50-летний житель Смоленска Георгий Б., ранее уже судимый за разбой и убийство.