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Мужчина выпал с 20-го этажа Центра международной торговли в Москве

Тело погибшего лежит на козырьке здания

Мужчина выпал с 20-го этажа Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело лежит на козырьке здания.

Инцидент произошел в шестом подъезде делового комплекса.

Сотрудники экстренных служб столицы выехали на место происшествия, где уже находятся несколько бригад скорой помощи.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает «ТВ Центр».

Центр международной торговли был открыт в 1980 году под названием «Совинцентр». В его состав входят три офисных здания, гостиницы и конгресс-центр.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Мужчина выпал с 20-го этажа Центра международной торговли в Москве

Тело погибшего лежит на козырьке здания

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