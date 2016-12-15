Мужчина выпал с 20-го этажа Центра международной торговли в Москве

Мужчина выпал с 20-го этажа Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело лежит на козырьке здания.



Инцидент произошел в шестом подъезде делового комплекса.



Сотрудники экстренных служб столицы выехали на место происшествия, где уже находятся несколько бригад скорой помощи.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает «ТВ Центр».

Центр международной торговли был открыт в 1980 году под названием «Совинцентр». В его состав входят три офисных здания, гостиницы и конгресс-центр.

