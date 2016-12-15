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Вашингтон продлил санкции против Ирана на 10 лет

Президент Обама не стал подписывать соответствующий закон, но и не отклонил его, в результате документ автоматически вступил в силу

Американские власти продлили санкции против Ирана на 10 лет. Президент страны Барак Обама, в свое время добивавшийся заключения ядерной сделки с Ираном, занял отстраненную позицию: он не стал подписывать документ, однако и не отклонил его, в результате закон автоматически вступил в силу.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, Обама дал закону пройти слушания в Конгрессе, однако оставил за собой право на отказ от всех ограничительных мер, которые были отменены в рамка достигнутой с Ираном договоренности, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что Тегеран обязательно отреагирует в случае возобновления санкций, подчеркнув, что такие действия будут означать нарушение условий ядерной сделки.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Вашингтон продлил санкции против Ирана на 10 лет

Президент Обама не стал подписывать соответствующий закон, но и не отклонил его, в результате документ автоматически вступил в силу

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