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Российская вакцина от Эболы успешно прошла испытания

Лекарство показало очень хорошие результаты, заверили в Роспотребнадзоре

Российская вакцина против вируса Эбола успешно прошла клинические испытания.

«Вакцина против Эболы прошла успешно клинические испытания, готовятся документы для подачи ее на регистрацию. Она показала очень хорошие результаты», — сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Вакцина была разработана новосибирским Государственным центром вирусологии и биотехнологий «Вектор». Первая фаза клинических испытаний лекарства завершилась в июне 2016 года, вторая стартовала 8 сентября и закончилась 8 декабря.

Лихорадка Эбола была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014–2015 годах. Вирус унес жизни более 11 тыс. человек, заболели свыше 28 тыс. человек, передает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Российская вакцина от Эболы успешно прошла испытания

Лекарство показало очень хорошие результаты, заверили в Роспотребнадзоре

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