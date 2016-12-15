Российская вакцина от Эболы успешно прошла испытания

Российская вакцина против вируса Эбола успешно прошла клинические испытания.

«Вакцина против Эболы прошла успешно клинические испытания, готовятся документы для подачи ее на регистрацию. Она показала очень хорошие результаты», — сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Вакцина была разработана новосибирским Государственным центром вирусологии и биотехнологий «Вектор». Первая фаза клинических испытаний лекарства завершилась в июне 2016 года, вторая стартовала 8 сентября и закончилась 8 декабря.

Лихорадка Эбола была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014–2015 годах. Вирус унес жизни более 11 тыс. человек, заболели свыше 28 тыс. человек, передает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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