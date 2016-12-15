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У орловских красавиц украли короны

В течение часа организаторы конкурса красоты «Мисс Орел – 2016» нашли новые диадемы взамен старым

В Орле финал конкурса красоты «Мисс Орел – 2016» омрачился скандалом.

Пропали короны, предназначенные победительницам соревнования.

Церемония награждения началась с часовой задержкой. Организаторы конкурса заметили пропажу диадем за несколько минут до начала мероприятия.

После осмотра зрительного зала и помещений за кулисами пропажа так и не была обнаружена.

Однако организаторы все же вышли из положения. Каким образом, ресурс InfoOrel.ru не сообщает.

В дирекции конкурса красоты не стали заявлять в полицию о случившемся, поскольку значительной материальной ценности короны из бижутерии не представляют.

Агентство сообщает, что первой красавицей Орла стала 18-летняя Мария Камеристая. Первой вице-мисс — 21-летняя Елизавета Юдичева. Титул второй вице-мисс получила 18-летняя Екатерина Прилепская.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

У орловских красавиц украли короны

В течение часа организаторы конкурса красоты «Мисс Орел – 2016» нашли новые диадемы взамен старым

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