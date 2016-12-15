В исправительной колонии на Кубани отравились восемь заключенных

На Кубани в колонии Армавира восемь человек отравились неизвестным веществом и были доставлены в Армавирскую городскую больницу.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 декабря в ФКУ ИК-4 УФСИН города Армавира. Восемь человек в возрасте от 24 до 37 лет попали в больницу с диагнозом «кома неясной этиологии». Об этом сообщили в СК РФ по Краснодарскому краю. После оказания медицинской помощи все они пришли в сознание. Известно, что троим из них серьезная медицинская помощь не потребовалась и они были доставлены в место отбывания наказания. Еще пять человек остаются под наблюдением медиков, сообщает «Свободная пресса».

Следственный комитет Кубани уже ведет доследственную проверку происшествия. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.