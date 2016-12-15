Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграют в хоккей

Они станут капитанами команд, состоящих из членов правительств двух регионов
Члены администрации Пензенской области на льду померятся силами со своими коллегами из Брянской области.
Команды под руководством губернаторов Ивана Белозерцева и Александра Богомаза сыграют в хоккей.
Матч состоится на «Дизель-Арене» в Пензе завтра в 17.00. Попасть на игру сможет любой желающий совершенно бесплатно.
Спортивные состязания пройдут в рамках визита делегации из Брянска в Пензенскую область.
В рамках визита планируется подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и социальном сотрудничестве, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.