Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграют в хоккей

Члены администрации Пензенской области на льду померятся силами со своими коллегами из Брянской области.



Команды под руководством губернаторов Ивана Белозерцева и Александра Богомаза сыграют в хоккей.



Матч состоится на «Дизель-Арене» в Пензе завтра в 17.00. Попасть на игру сможет любой желающий совершенно бесплатно.

Спортивные состязания пройдут в рамках визита делегации из Брянска в Пензенскую область.

В рамках визита планируется подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и социальном сотрудничестве, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.