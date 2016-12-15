Более 1 млн рублей похитили из автомобиля в центре Москвы

Более 1 млн рублей похитили из автомобиля Renault в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщил источник в правоохранительных органах.



Потерпевший 35-летний мужчина, обратившийся в полицию, сообщил, что припарковал машину около магазина. Вернувшись, он обнаружил, что неизвестный разбил стекло и похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства на сумму около 1,14 млн рублей.

Кража произошла в ночь на вторник возле супермаркета в Красносельском районе столицы, передает телеканал «360».

Полиция изъяла улики с места происшествия: молоток, разбитые стекла, волос с заднего сиденья автомобиля, а также добровольно выданную карту памяти видеорегистратора соседнего автомобиля.

Правоохранительные органы проводят проверку.