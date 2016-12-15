Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Более 1 млн рублей похитили из автомобиля в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Более 1 млн рублей похитили из автомобиля Renault в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевший 35-летний мужчина, обратившийся в полицию, сообщил, что припарковал машину около магазина. Вернувшись, он обнаружил, что неизвестный разбил стекло и похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства на сумму около 1,14 млн  рублей.

Кража произошла в ночь на вторник возле супермаркета в Красносельском районе столицы, передает телеканал «360».

Полиция изъяла улики с места происшествия: молоток, разбитые стекла, волос с заднего сиденья автомобиля, а также добровольно выданную карту памяти видеорегистратора соседнего автомобиля.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Более 1 млн рублей похитили из автомобиля в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке