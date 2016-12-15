Полпред президента в КС: РФ не должна выплачивать компенсацию ЮКОСу

Россия не должна выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, потому что руководство этой компании занималось «мошеннической деятельностью», заявил полномочный представитель президента Конституционном суде РФ Михаил Кротов.

По его словам, доводы России о снижении суммы компенсации «ввиду мошеннического поведения руководства компании не нашли понимания в ЕСПЧ».

В свою очередь, уполномоченный РФ при ЕСПЧ Георгий Матюшкин отметил, что Страсбургский суд и не отрицал факта налоговых нарушений в ЮКОСе.

«Факт налогового правонарушения и законность привлечения к ответственности прямо подтверждена решением ЕСПЧ», — сказал он.

Он подчеркнул, что исполнение решения ЕСПЧ о компенсации более 1,866 млрд рублей по делу ЮКОСа не представляется возможным.

«Минюст подтверждает свою позицию о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ, поскольку оно возлагает на РФ обязательства на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их истолковании, противоречащем Конституции», — отметил Матюшкин.

Конституционный суд РФ рассматривает запрос Минюста России о возможности не исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по «делу ЮКОСа».

