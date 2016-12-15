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В Москве обезвредили банду, готовившую теракты на новогодние праздники

Трое боевиков задержаны, изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств и другое оружие

Обезврежена банда из Ингушетии, готовившая теракты на новогодние праздники в Москве. Задержаны трое боевиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Спецоперация сотрудников ФСБ при поддержке спецназа по задержанию членов террористической группировки началась рано утром в четверг.

У злоумышленников изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, взрывчатку, три автомата и четыре гранаты, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители проводят обыски еще по нескольким адресам в столице.

Телеканал опубликовал видео с места, где были изъяты взрывные устройства боевиков. 

В Центре общественных связей ФСБ пока не комментируют информацию о задержании банды.

Сообщается, что операция не связана с изъятием боеприпасов и оружия, которые накануне были обнаружены в багажнике автомобиля, припаркованного на улице Гарибальди в Москве.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Москве обезвредили банду, готовившую теракты на новогодние праздники

Трое боевиков задержаны, изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств и другое оружие

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