В Москве обезвредили банду, готовившую теракты на новогодние праздники

Обезврежена банда из Ингушетии, готовившая теракты на новогодние праздники в Москве. Задержаны трое боевиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.



Спецоперация сотрудников ФСБ при поддержке спецназа по задержанию членов террористической группировки началась рано утром в четверг.



У злоумышленников изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, взрывчатку, три автомата и четыре гранаты, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители проводят обыски еще по нескольким адресам в столице.

Телеканал опубликовал видео с места, где были изъяты взрывные устройства боевиков.

В Центре общественных связей ФСБ пока не комментируют информацию о задержании банды.



Сообщается, что операция не связана с изъятием боеприпасов и оружия, которые накануне были обнаружены в багажнике автомобиля, припаркованного на улице Гарибальди в Москве.

