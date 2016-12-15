Ассоциация европейских клубов выступила против расширения ЧМ

Ассоциация европейских клубов (ECA) направила письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой не изменять формат проведения чемпионата мира. Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на официальный сайт организации.

ECA опубликовала сообщение, в котором выступила против расширения ЧМ до 48 команд. Совет директоров организации принял решение направить Инфантино письмо с просьбой пересмотреть решение о расширении.

«Нам нужно вновь сосредоточиться на спорте. Политика и коммерция не должны быть приоритетом в футболе. В интересах болельщиков и игроков мы настаиваем на отмене увеличения количества участников чемпионата мира», — заявил председатель совета директоров ассоциации Карл-Хайнц Румменигге.

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