Медведев назвал не вполне справедливыми ряд сделок 1990-х

Приватизация в России 1990-х годов завершена, трудно не согласиться, что ряд сделок в этот период был несправедливым, но обратного хода быть не может, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Это не означает, что они (сделки) были незаконными, но с точки зрения экономической справедливости там есть вопросы», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.

Медведев подчеркнул, что «эта страница перевернута, все сделки исполнены и обратного хода быть не может».