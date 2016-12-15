Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Медведев назвал не вполне справедливыми ряд сделок 1990-х

По словам премьер-министра, это не означает, что они были незаконными

Приватизация в России 1990-х годов завершена, трудно не согласиться, что ряд сделок в этот период был несправедливым, но обратного хода быть не может, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Это не означает, что они (сделки) были незаконными, но с точки зрения экономической справедливости там есть вопросы», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.

Медведев подчеркнул, что «эта страница перевернута, все сделки исполнены и обратного хода быть не может».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев назвал не вполне справедливыми ряд сделок 1990-х

По словам премьер-министра, это не означает, что они были незаконными

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке