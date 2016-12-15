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Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин: за езду по встречке не задерживали

Андрей Минин заявил, что это неправда

Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин опроверг информацию о своем задержании за езду по встречной полосе на односторонней Трифоновской улице в Москве.

«Нет, неправда. Я в курсе, что это написали, сейчас буду с ними разбираться», — цитирует телеканал «360» Метелкина.

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Фото опубликовано Андрей Минин Дюша Метёлкин (@dushausbofficial)

Информация о том, что Метелкин, грубо нарушавший правила дорожного движения, был задержан, появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что управлявший своим автомобилем Mercedes 35-летний Андрей Минин свернул с проспекта Мира на одностороннюю Трифоновскую улицу. Нарушителя якобы заметил и остановил проезжавший мимо экипаж ДПС.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин: за езду по встречке не задерживали

Андрей Минин заявил, что это неправда

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