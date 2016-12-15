Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин: за езду по встречке не задерживали

Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин опроверг информацию о своем задержании за езду по встречной полосе на односторонней Трифоновской улице в Москве.

«Нет, неправда. Я в курсе, что это написали, сейчас буду с ними разбираться», — цитирует телеканал «360» Метелкина.

Закупаемся с ребятами к новогоднему столу. А вы какие в этом году угощения будете готовить? Фото опубликовано Андрей Минин Дюша Метёлкин (@dushausbofficial) Дек 15 2016 в 12:20 PST

Информация о том, что Метелкин, грубо нарушавший правила дорожного движения, был задержан, появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что управлявший своим автомобилем Mercedes 35-летний Андрей Минин свернул с проспекта Мира на одностороннюю Трифоновскую улицу. Нарушителя якобы заметил и остановил проезжавший мимо экипаж ДПС.