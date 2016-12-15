Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин: за езду по встречке не задерживали

Андрей Минин заявил, что это неправда
Резидент Сomedy Сlub Дюша Метелкин опроверг информацию о своем задержании за езду по встречной полосе на односторонней Трифоновской улице в Москве.
«Нет, неправда. Я в курсе, что это написали, сейчас буду с ними разбираться», — цитирует телеканал «360» Метелкина.
Информация о том, что Метелкин, грубо нарушавший правила дорожного движения, был задержан, появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что управлявший своим автомобилем Mercedes 35-летний Андрей Минин свернул с проспекта Мира на одностороннюю Трифоновскую улицу. Нарушителя якобы заметил и остановил проезжавший мимо экипаж ДПС.