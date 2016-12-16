Испытание на зрелость

Сегодня каждый четвертый человек на планете Земля — мусульманин. Почти треть государств мира мусульманские или в них преобладают последователи ислама. Является мусульманином и каждый седьмой россиянин. За сто лет после ниспослания Священного Корана 14 веков назад ислам стал мировой религией.

По мусульманскому календарю в эти дни мы, мусульмане России, как и наши единоверцы во всем мире, отмечаем Мавлид ан-Набий — день рождения нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Мавлид ан-Набий не является праздником, связанным с поклонением. Это дни, когда мы вновь и вновь с благочестием вспоминаем, изучаем, распространяем знания о принципах ислама, о личности Пророка Мухаммада, ставшего для мусульман человеком, призывам и деяниям которого мы следуем во всех наших поступках.

Сегодня очень важно уйти от стереотипов, которые порождены именно незнанием и порой заведомо неверными толкованиями.

Наши слова сегодня адресованы не только последователям ислама, но и людям Писания — иудеям и христианам, верующим в Единого Всевышнего Создателя и черпающим свою веру из единого источника.

Мы, мусульмане России, унаследовали традиции нашей благословенной религии, и мы воспитаны на лучших образцах российской и мировой культуры, вобравших наследие, выработанное духовным опытом многих народов. И поэтому мы осознаем необходимость сберечь это бесценное наследие, приумножить существующий потенциал нашего Отечества.

Но порой мы сталкиваемся с попытками помешать единству народов, консолидации последователей ислама во имя блага народов, когда наши многолетние усилия с определенной цикличностью прерываются сеятелями смуты.

Те, кто пытается творить смуту, и те, кто совершает ошибку и идет на поводу у смутьянов, должны помнить, что перед лицом Всевышнего Творца ответственность за грех смуты выше, чем за смерть невинного человека, убиение которого приравнено к убиению всего человечества. Тяжело нести им этот грех на Земле, но ответ за это еще впереди.

«Аллаху лучше знать ваших врагов», — учит Священный Коран. Только Создателю известно, кто наш истинный недруг. Он ведает суть врага и знает его намерения — в отличие от нас, людей, лишенных полноты такого знания. Мы молимся, чтобы он уберег нас от смуты и вражды: «О, Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли мне свет, и сделай меня просветленным!»

Ислам является не только поклонением Всевышнему, но и образом жизни. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) проповедовал ислам, в котором человеку в его земной жизни предписывается быть активным и размышляющим, осознанно воспринимать происходящие в реальной жизни изменения. От мусульманина требуются активные действия, современное мировоззрение и мировосприятие, приложение усилий, постоянный труд и учеба, освоение новых знаний и профессий, предприимчивость во всех делах. Стремление к успеху в земных делах является его важнейшей обязанностью перед Творцом.

Для нас, мусульман XXI века, остается актуальным вопрос: можно ли одновременно соблюдать все предписания ислама и быть современно мыслящим и действующим человеком? Ответ на него содержится в жизнеописании самого Пророка Мухаммада, который, как и само вероучение ислама, был открыт ко всему позитивному, новому, высоко ставящему науку и знания. По определению Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), «Господь не создал ничего благороднее разума, и гнев Его падет на тех, кто им пренебрегает». Священные хадисы доносят слова Пророка: «Кто вышел из дому в поисках знаний, тот идет по пути Всевышнего, пока не вернется».

Современный мусульманин обязан действовать разумно и продуманно, искать и находить свое место в жизни в соответствии с духом времени и конкретной общественной ситуацией. Именно такой подход соответствует исламу и помогает человеку правильно оценивать новые явления и изменения, не занимать по отношению к ним враждебную и непримиримую позицию. Такой подход полностью отвечает требованию Пророка: «Облегчайте людям жизнь, а не затрудняйте ее, возвещайте им благое, а не внушайте им отвращение».

Мы уверены, что российские мусульмане, как и все наши соотечественники, достойно пройдут испытание на прочность и гражданскую зрелость. Высокая духовность и соблюдение моральных устоев, предписаний нашей религии способны удержать сегодня от принесения человеческих душ в жертву алчности, сохранить в условиях глобального кризиса активную жизненную позицию, избежать опустошающего душу и сердце холода равнодушия, противостоять кризису и катастрофе через добрые дела и поступки, через помощь нуждающимся, неравнодушие и неустанный труд: труд созидания и труд души.

От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас, моих братьев и сестер-единоверцев, соотечественников со светлыми днями памяти Пророка Мухаммада!

Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие!

И да благословит нас Всевышний на совершение добрых дел!



Автор — председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ

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