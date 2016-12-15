Медведев: деньги на индексацию пенсий в бюджете есть

Деньги на дальнейшую индексацию пенсий и финансирование единовременных выплат пенсионерам в бюджете есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

«Никаких заморозок (индексации) нет, всё разморожено, всё в этом смысле понятно, предсказуемо, деньги на эти цели запланированы. Деньги есть!», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.

По словам Медведева, в бюджете на выплату пенсий в 2017 году запланирована «огромная сумма».



«Я имею в виду бюджет пенсионного фонда. В общей сложности 7 трлн рублей. У нас 43 млн пенсионеров. Это очень большая часть нашей страны, наших граждан. Поэтому это огромные деньги, которые мы предусматриваем», — сказал премьер-министр.



Власти РФ ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей.