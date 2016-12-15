Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Медведев: деньги на индексацию пенсий в бюджете есть

По словам премьер-министра РФ, никакой заморозки финансирования выплат не планируется

Деньги на дальнейшую индексацию пенсий и финансирование единовременных выплат пенсионерам в бюджете есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

«Никаких заморозок (индексации) нет, всё разморожено, всё в этом смысле понятно, предсказуемо, деньги на эти цели запланированы. Деньги есть!», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.

По словам Медведева, в бюджете на выплату пенсий в 2017 году запланирована «огромная сумма».

«Я имею в виду бюджет пенсионного фонда. В общей сложности 7 трлн рублей. У нас 43 млн пенсионеров. Это очень большая часть нашей страны, наших граждан. Поэтому это огромные деньги, которые мы предусматриваем», — сказал премьер-министр. 

Власти РФ ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев: деньги на индексацию пенсий в бюджете есть

По словам премьер-министра РФ, никакой заморозки финансирования выплат не планируется

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке