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Высший уровень опасности объявлен в Пекине

Действовать красный уровень экологической опастности будет с 16 по 21 декабря

Наивысший уровень экологической опасности объявлен в Пекине из-за загрязнения воздуха, он будет действовать с 16 по 21 декабря. В это время будут приостановлены строительные работы, закроются школы и ряд учреждений.

Максимальный уровень загрязнения воздуха наблюдается в столице Китая, провинциях Хэбэй, Шаньдун и Хунань, отмечает Лента.ру.

Экологи полагают, что после 21 декабря ситуация с загрязнением воздуха будет улучшаться.

В декабре минувшего года власти Пекина тоже объявляли красный уровень экологической опасности.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Высший уровень опасности объявлен в Пекине

Действовать красный уровень экологической опастности будет с 16 по 21 декабря

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