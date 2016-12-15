Высший уровень опасности объявлен в Пекине

Наивысший уровень экологической опасности объявлен в Пекине из-за загрязнения воздуха, он будет действовать с 16 по 21 декабря. В это время будут приостановлены строительные работы, закроются школы и ряд учреждений.

Максимальный уровень загрязнения воздуха наблюдается в столице Китая, провинциях Хэбэй, Шаньдун и Хунань, отмечает Лента.ру.

Экологи полагают, что после 21 декабря ситуация с загрязнением воздуха будет улучшаться.

В декабре минувшего года власти Пекина тоже объявляли красный уровень экологической опасности.