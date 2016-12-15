ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ опубликовала видеозапись задержания предполагаемых боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), которые готовили теракты в Москве.



На видео показан штурм квартиры, где находились подозреваемые, а также изъятое у них оружие.

Задержаны четыре участника бандгруппы. Как сообщили в ФСБ, террористические атаки боевики готовили по указанию находящегося в Турции эмиссара ИГ, объявленного правоохранительными органами Таджикистана в международный розыск.