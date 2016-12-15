Организацией по измерению телеаудитории выбрана «ТНС Гэллап Медиа»

Уполномоченной организацией по измерению аудитории телеканалов на три года выбрана «ТНС Гэллап Медиа». Об этом сообщил Роскомнадзор.

«В телецентре «Останкино» состоялось ключевое заседание комиссии по телеизмерению. Уполномоченной организацией по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов единогласно выбрано ЗАО «ТНС Гэллап Медиа», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что организация выбрана на три года, что, по сообщению ведомства, обеспечивает открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории телеканалов, при их последующем применении в процессе размещения на телеканалах рекламы.