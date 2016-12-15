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В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Видео

17 декабря дерево доставят в Москву

Главную новогоднюю елку страны срубили в Истринском районе Подмосковья. Красоваться размашистая 110-летняя ель высотой 30 м будет на Соборной площади Кремля.

В этом году новогоднее дерево выбирали специалисты лесного хозяйства, транспорта, деятели культуры и искусства, сообщает телеканал «360». Елку растили в естественных условиях, а выбирали по размеру, правильности формы кроны и равномерному окрасу хвои.

Через два дня, 17 декабря, дерево доставят на автопоезде в Москву.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Видео

17 декабря дерево доставят в Москву

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