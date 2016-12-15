В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Видео

Главную новогоднюю елку страны срубили в Истринском районе Подмосковья. Красоваться размашистая 110-летняя ель высотой 30 м будет на Соборной площади Кремля.

В этом году новогоднее дерево выбирали специалисты лесного хозяйства, транспорта, деятели культуры и искусства, сообщает телеканал «360». Елку растили в естественных условиях, а выбирали по размеру, правильности формы кроны и равномерному окрасу хвои.

Через два дня, 17 декабря, дерево доставят на автопоезде в Москву.