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Православная икона появилась под сводом «Зенит-Арены»

Это икона Божией Матери «Державная», помогающая в том числе и в решении финансовых проблем

Икону установили под сводом строящегося на Крестовском острове стадиона «Зенит-Арена».

Ее еще в сентябре подарил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, однако на сооружении она появилась лишь накануне.

Как сообщает ресурс Санкт-Петербург.Ру, считается, что эта икона помогает чиновникам и представителям власти. Кроме того, на нее возлагают надежды и при решении финансовых проблем.

Вокруг строительства стадиона постоянно вспыхивают скандалы. В частности, как писали «Известия», по подозрению в хищениях бюджетных средств при строительстве стадиона в середине ноября был задержан ​​​​​​​вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян.

Следствие считает, что он, находясь на должности  вице-губернатора Санкт-Петербурга, через фирмы-«однодневки» вывел более 50 млн рублей, предназначенных на строительство.

Возведение стадиона на Крестовском острове началось еще в 2007 году. Он уже обошелся правительству в 40 млрд рублей.

Вице-премьер Виталий Мутко накануне заявил, что «Зенит-Арена» будет сдана уже 26 декабря. Однако, как отмечает агентство, пусконаладочные работы запланированы до марта.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Православная икона появилась под сводом «Зенит-Арены»

Это икона Божией Матери «Державная», помогающая в том числе и в решении финансовых проблем

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