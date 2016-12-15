Следствие просит помощи в изобличении «групп смерти» в соцсетях

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу попросило граждан о помощи в изобличении подстрекателей подростков к самоубийству в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет об администраторах так называемых групп смерти.

Главный фигурант дела Филипп Будейкин (псевдоним в сети — Филипп Лис) сейчас находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статье «Доведение до самоубийства».

«Установлено, что Будейкин и иные пока не установленные лица в закрытых группах пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью», — сообщили в Главном следственном управлении по Петербургу, передает «Российская газета». Преступники находили в сети ребят, которые столкнулись с типичными подростковыми проблемами. Взрослые «доброжелатели» навязывали подросткам радикальный выход из ситуации.

На настоящий момент выявлено 15 случаев, когда подростки, доведенные до отчаяния, сводили счеты с жизнью. Все они общались с администраторами «групп смерти», которые, в свою очередь, заставляли ребят удалять всю переписку перед смертью.

«Чтобы изобличить лиц, подталкивающих детей к непоправимому шагу, следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, с просьбой сообщить информацию по телефону ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу:8(812)570-66-71 или номеру 02. Следствие гарантируют анонимность звонков», — сказали в СК.