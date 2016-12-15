Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Следствие просит помощи в изобличении «групп смерти» в соцсетях

К настоящему моменту выявлено 15 случаев, когда доведенные до отчаяния подростки сводили счеты с жизнью

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу попросило граждан о помощи в изобличении подстрекателей подростков к самоубийству в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет об администраторах так называемых групп смерти.

Главный фигурант дела Филипп Будейкин (псевдоним в сети — Филипп Лис) сейчас находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статье «Доведение до самоубийства».

«Установлено, что Будейкин и иные пока не установленные лица в закрытых группах пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью», — сообщили в Главном следственном управлении по Петербургу, передает «Российская газета». Преступники находили в сети ребят, которые столкнулись с типичными подростковыми проблемами. Взрослые «доброжелатели» навязывали подросткам радикальный выход из ситуации.

На настоящий момент выявлено 15 случаев, когда подростки, доведенные до отчаяния, сводили счеты с жизнью. Все они общались с администраторами «групп смерти», которые, в свою очередь, заставляли ребят удалять всю переписку перед смертью.

«Чтобы изобличить лиц, подталкивающих детей к непоправимому шагу, следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, с просьбой сообщить информацию по телефону ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу:8(812)570-66-71 или номеру 02. Следствие гарантируют анонимность звонков», — сказали в СК.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Следствие просит помощи в изобличении «групп смерти» в соцсетях

К настоящему моменту выявлено 15 случаев, когда доведенные до отчаяния подростки сводили счеты с жизнью

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке