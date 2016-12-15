Новый мост в Дубне получит 500 млн рублей от системы «Платон»

На возведение нового моста через Волгу направят 500 млн рублей, собранных системой «Платон». Договор с подрядчиком ПАО «Мостотрест» о строительстве сооружения уже подписан.



В проекте объекта, помимо строительства самого моста, предусмотрено также возведение правобережной и левобережной эстакад. На перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами, а на железной дороге — путепровод.



Длина нового моста составит почти 2 км. Движение транспорта на нем будет четырехполосным, сообщает телеканал «360».



Мост через Волгу соединит две части Дубны. Сейчас попасть на другую сторону реки можно через аварийную дорогу над плотиной.

Напомним, система «Платон» начала действовать с 15 ноября 2015 года. Платежи поступают в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 т.

«Известия» ранее писали, что Затонский мост в Уфе стал первым в России мостом, построенным на деньги «Платона». На сооружения объекта из федерального бюджета за счет средств системы сборов было направлено более 1,5 млрд рублей.



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