Сказки профессора Макларена

Чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи в феврале 2017 года, отменен. На днях Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе турнира из России. По всей видимости, решение связано с допинговыми скандалами и политическими мотивами.

Не последнюю роль в этом решении сыграли Латвия и Южная Корея. Даже несмотря на то, что эти страны не сильно представлены в этих видах спорта. Латвия аргументировала требования тем, что ее спортсмены отказываются от участия по политическим мотивам, а это может отразиться на их положении в турнирной таблице. На этом основании проведение чемпионата мира было аннулировано. По правде говоря, если оценивать финансовый ущерб, для Сочи это потеря небольшая. В преддверии зимнего туристического сезона все гостиницы и без того забронированы. Россияне с удовольствием приедут сюда отдыхать в любом случае, Сочи издержек не понесет. Основная цель этого демарша — политическая. Ставка сделана на привлечение внимания к «агрессивному» Владимиру Путину, проблемам Крыма, Донбасса, Сирии, допинга, который якобы употребляется россиянами массово и повсеместно.

Тема допинга продолжает волновать западные СМИ. Накануне была опубликована вторая часть доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Комиссия была создана специально для расследования допинговых скандалов в России и, на мой взгляд, чрезвычайно ангажирована. Все части доклада основаны на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который давно сбежал в США и кормит там сказками СМИ и профессора Макларена.

Чем страшнее истории, тем больше удивления они вызывают. Например, западные умы будоражит слово «КГБ», которое до сих пор присутствует в лексиконе западных журналистов. По их представлениям, это ведомство в туалетах подменяет пробы спортсменов. Всё это напоминает развлечения советской интеллигенции, когда иностранных гостей «кошмарили» историями про КГБ. Например, граждане Страны Советов всерьез рассказывали американцам, что все проститутки — сотрудницы КГБ. И что каждое утро нужно вставать и приветствовать «товарища майора, который прослушивает вас через розетку в гостиничном номере». Причем никто не понимал, что это всего лишь шутка. Иностранцы уезжали за границу в полной уверенности, что вся страна прослушивается и везде сплошные агенты.

Граждане США до сих пор так воспринимают Россию. В их представлении, наши люди не имеют свободы передвижения, свободы слова и продолжают оставаться под контролем КГБ. Безусловно, такое видение России питает чувство собственного превосходства рядового американца.

В духе этих сказок и написаны доклады, подобные труду Макларена. На самом деле ситуация с допингом является прямо противоположной. В фильме «Первого канала» «Болезнь высших достижений» иностранные спортсмены признаются, что совершенно свободно употребляют допинг под видом всевозможных лекарств, например против аллергии или астмы. Так некоторые олимпийцы под действием таблеток добивались первых мест.

Недавно председатель МОКа Томас Бах дал интервью в Лозанне про допинговые скандалы и текущее положение в олимпийском движении. Ему задали вопрос, как он относится к фактам, обнародованным в фильме. И он признался, что фильм не смотрел. И, похоже, не собирается. Зато наверняка он видел фильм, снятый по рассказам Родченкова скандально известным немецким журналистом Хайо Зеппельтом, Феликсом Беккером и Флорианом Ризевеком. Кстати, эта работа была удостоена главного приза учрежденной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским премии в номинации «Иностранное расследование». Вот и ответ на вопрос, кто спонсирует такие фильмы, которые порочат нашу страну.

Хакерская группа Fancy Bears недавно опубликовала около десятка документов о сговоре США и Канады против Международного олимпийского комитета. Там говорится, что американские, английские и многие другие спортсмены из разных стран принимают допинг, получая на это разрешение под смехотворными предлогами. Однако это, видимо, не аргумент для Макларена.

Не секрет, что ВАДА находится под контролем США, которые активно добивались, чтобы российская сборная была полностью отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Бразилии. МОК не мог уступить этому давлению. В противном случае всё могло закончиться опасным прецедентом.

Сегодня это Россия, завтра — Китай, послезавтра — Бразилия. В этом случае олимпийские соревнования рискуют превратиться в ничего не значащие мероприятия, так как в них не сможет участвовать большинство сильных спортсменов. Собственно, на Олимпиаде в Бразилии так и получилось. Например, российская спортсменка Елена Исимбаева, которую не допустили на летние Игры, прыгает на несколько сантиметров выше, чем нынешняя олимпийская чемпионка. То же самое можно говорить и о других видах спорта, в которых медали и рекорды оказываются обесцененными. Если бы это противостояние стало развиваться, то к нему могли бы подключиться и сборные других стран. И тогда МОК из международной организации превратился бы в некий междусобойчик отдельно взятых государств. Конечно, этого нельзя было допустить. Ведь это значит рубить сук, на котором сидишь, потому что доходы международного комитета складываются из денег от трансляции спортивных соревнований, рекламы и так далее. Если Олимпийские игры превратятся в соревнования отдельно взятых стран — это уже не будут настоящие спортивные достижения. Убивать олимпийское движение МОК не хотел. Отсюда применение мягкой силы в виде дисквалификации отдельных наших спортсменов.

Безусловно, со стороны уходящей администрации Барака Обамы это — последний плевок в адрес России. Цель — повлиять на нового избранного президента Дональда Трампа, чтобы заставить его сохранить преемственность курса. Однако вряд ли она будет достигнута. Ведь, как известно, мрак сгущается перед рассветом. Надеюсь, что новый президент США все-таки станет руководствоваться здравым смыслом и возьмет курс на нормализацию отношений с Россией.

Автор — профессор НИУ ВШЭ

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