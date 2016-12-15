В Омске из-за снегопада произошло около 80 аварий

В четверг в Омске произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Большая часть из них связана со снегопадом, который прошел накануне ночью.

Массовые аварии стали причиной многочасовых пробок. В четверг утром заторы отмечались даже на окраине Омске. Из-за обильного снегопада произошло сужение проезжей части. Кроме того, на дороге, а также вблизи остановок образовались снежные накаты.

Полицейские составляют предписания на коммунальщиков за плохо очищенные дороги. В Омске с утра произошло уже 80 ДТП, пишет РИА «Омск-информ».



Для ликвидации последствий обильных осадков на дорогах работает около 400 единиц снегоуборочной техники.

