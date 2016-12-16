Жизнь и игра

Когда царь Спарты повелел оставить у стен Трои огромного деревянного коня, во чреве которого коварно притаились его лучшие воины, о появлении интернета и информационных цифровых технологий не догадывались даже жрецы и пророки. Зато нынешние бойцы и полководцы кибернетических войн хорошо усвоили древний метод троянского коня.

Их хитроумные программы способны не просто проникнуть практически в любое современное устройство, не только взломать изнутри банки данных и банки финансовые, отключить целые заводы и сбить с курса космические корабли, но буквально войти в самого человека, трансформировать его внутренний мир, заставить действовать так, как захотят коварные манипуляторы.

Может быть, автор этих строк начитался научной фантастики или пересмотрел голливудских поделок? Отнюдь.

Вот лишь несколько простых, общеизвестных фактов. Уже миллиарды землян не могут жить вне контактов в виртуальном мире. Количество полученных смайликов для миллионов «сидельцев» в социальных сетях стало значительно важнее, чем нравоучения родителей и учителей, советы коллег и команды начальников. Именно в подобных сетях сейчас легко запутываются тысячи потенциальных смертников террористических организаций и «пехотинцев» разнообразных «цветных революций».

Совсем недавно СМИ смаковали казусы, связанные с игрой в поиск карманных монстров — покемонов. Один такой великовозрастный игрок с риском для жизни забрался в моей родной Перми на огромные символические ворота города и едва не свалился оттуда. Кто-то искал покемонов в храме, кто-то прямо на проезжей части. Причем, думаю, охота на покемонов — это только сравнительно безобидная прелюдия к безумной симфонии тотального совмещения компьютерной интерактивной игры и жизни реальной, отнюдь не игрушечной, мира материального и виртуального, воли конкретного человека и приказов неведомого ему программиста.

Кстати о программировании и программистах. Еще до появления интернета на Западе возникло особое направление психологии, известное как нейролингвистическое программирование. Отечественные политтехнологи активно пытались овладеть этой методикой, в частности, для влияния на поведение избирателей на заре первых российских конкурентных выборов в лихие девяностые.

Тогда эффекта пытались достичь через закодированные специальным образом агитационные материалы. Представьте, что будет, если теперь скрестить методы современной психологии, возможности прямого и скрытного изучения личности практически любого пользователя современных информационных систем и адресной доставки нужных кодовых посланий непосредственно к мозгу человека через принадлежащие ему гаджеты, в том числе в форме «безобидных» игр.

Было бы верхом наивности полагать, что так называемые партнеры, сравнивающие Россию с запрещенным у нас преступным ИГИЛ или смертоносным вирусом, грезящие о превращении российской экономики в руины, а нашей державы — в периферийную территорию с внешним управлением, упустят возможность прямого воздействия на разум и душу тех, кого они давно считают едва ли не главной угрозой.

Еще на заре человечества для входящих в жизнь поколений игра стала способом подготовки к взрослой жизни. Дети разных эпох через игру учились охотиться и защищать родной дом, готовили себя к покорению космоса и созданию семьи. Многие интеллектуальные игры, просуществовав века, до сих пор помогают тренировать ум, а игры спортивные — тело и волю.

Но различать добро и зло сами по себе игры не учат. Вряд ли дети палачей СС играли в антифашистов, а злые гении человечества не были знакомы с правилами шахмат или шашек. Игра — всего лишь инструмент, который в опытных руках может превращаться в грозное оружие, возможно, самое грозное из всех существующих, учитывая скорость распространения информационных технологий, их доступность, привлекательность, эффективность и способность смешивать мир виртуальной игры и мир реальный.

Героям романа «Война и мир» даже в страшном сне не могло привидеться, что спустя двести лет после Бородинского сражения исходы мировых битв будут решать не пушки и пули, не мужество бойцов, а невидимые глазу цифровые «черви», вползающие в души из похожих на табакерку безделушек, что народ огромной державы, готовый тогда еще умирать за Бога, Царя и Отечество, приучат к заморским играм, овладевающим временем и умами.

Тем, кто семь десятилетий назад пронес знамя Победы от окраин непокоренной Москвы до купола поверженного Рейхстага, не могло прийти в голову, что обычный телефон сможет стать не только инструментом общения, но и карманным шпионом заклятого врага. Что фронт и тыл Отечества могут оказаться в опасности от сплетенных далеко за океаном невидимых информационных сетей, а о наступлении нового «22 июня» мы, возможно, узнаем уже не по гулу вражеских самолетов в нашем мирном небе, а лишь тогда, когда будет уже слишком поздно.

В декабре президентский указ ввел в действие Доктрину информационной безопасности Российской Федерации. В ней к потенциально опасной сфере не без оснований относится «совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений». Реализация положений доктрины позволит минимизировать угрозы, исходящие от безобидных на первый взгляд гаджетов и информационных потоков. Но доктрины реализуются не сами по себе. Важно, чтобы общество тоже осознало, у края какой бездны мы имеем шанс оказаться из-за нашей же наивной беспечности.

При этом одной только пассивной обороны и простого осознания угроз мало. Важно даже в обыденной жизни не оставлять ниш для тех, кто мечтает заложить в них своих цифровых троянских коней.

И еще: в современном конкурентном мире мы должны и можем предлагать собственные разработки, способные не только защитить от преступного взлома системы передачи, обработки и хранения данных, не только вовремя разглядеть «закладки» в чужих «безобидных» играх. На огромном и весьма многообещающем IT-рынке мы должны продвигать собственный конкурентный продукт, не менее занимательный, но безопасный и более полезный и выгодный для нас с вами.

Автор — заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

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