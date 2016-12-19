«Ростов» намерен удержать Сердара Азмуна до конца сезона

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун своей игрой в нынешнем сезоне в российской премьер-лиге и Лиге чемпионов приковал к себе внимание целого ряда клубов из ведущих европейских чемпионатов. Интерес к 21-летнему футболисту приписывают таким грандам мирового футбола, как «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Бенфика» (Португалия) и нескольким другим командам Европы. Есть желающие приобрести молодого талантливого форварда и в России — в разное время сообщалось об интересе к Азмуну со стороны московских «Локомотива» и «Спартака».



По информации «Известий», «Ростов» не желает расставаться с игроком, регулярно приносящим пользу клубу как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене. Руководство клуба намерено удержать Сердара Азмуна в команде как минимум до конца сезона, чтобы добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат.



— После яркого выступления Азмуна в Лиге чемпионов многие клубы стали обращать на него пристальное внимание, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Скаутов из Европы можно было видеть не только на еврокубковых матчах «Ростова», но и на играх РФПЛ. Сам Азмун, конечно, хочет в перспективе перебраться в Европу, для него это является главной целью. Ростовчане же рассчитывают удержать футболиста хотя бы до конца нынешнего сезона. Руководство донского клуба надеется, что выход команды в плей-офф Лиги Европы станет дополнительным мотивирующим фактором для иранского нападающего и он останется в команде как минимум до лета.



Наличие интереса к Сердару Азмуну на трансферном рынке подтвердил «Известиям» бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший этот пост в начале 2016 года, но остающийся близким к работе клуба.



— Азмун прекрасно выступает в этом сезоне, показывает высокий уровень игры, регулярно приносит пользу клубу, — сказал «Известиям» Александр Шикунов. — Для «Ростова» иранский нападающий является одним из ключевых футболистов. Повышенный интерес к нему со стороны различных клубов действительно есть, и это неудивительно. Пока трудно сказать, как сложится его дальнейшая профессиональная карьера. Многое будет зависеть от успехов «Ростова» на европейской арене и во внутреннем первенстве.



Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой уверен, что Сердар Азмун уже созрел для выступлений в одном из ведущих европейских чемпионатов.



— Еще года два назад я говорил, что Азмун очень перспективный футболист, — заявил «Известиям» Александр Мостовой. — Было видно, что у него есть определенные качества, которые позволят ему вырости в серьезного форварда. А за последние два сезона в «Ростове» он очень серьезно окреп и прибавил в профессиональном плане. На мой взгляд, если у него есть вариант отъезда в Европу, то им обязательно нужно воспользоваться. Думаю, что тот же Смолов и Азмун могли бы реализовать свой потенциал в зарубежном чемпионате. Что касается его молодого возраста, то это даже хорошо. Лучше уехать раньше, а потом, если не получится, будет время, чтобы вернуться. Что же касается «Ростова», то дончанам, возможно, стоит удержать Азмуна в команде, чтобы он помог клубу в Лиге Европы. К тому же после еврокубковой кампании цена на Сердара на трансферном рынке может значительно повыситься.



По сообщению источника «Известий», все самые значимые решения в своей карьере Сердар Азмун принимает, советуясь с Курбаном Бердыевым, на сегодня занимающим пост вице-президента — тренера в «Ростове». Именно Бердыев, еще будучи наставником «Рубина», в 2012 году привел юного иранского форварда в казанскую команду. В «Ростове» Азмун также оказался во многом именно благодаря ему.



В нынешнем сезоне Сердар Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов иранский нападающий сыграл во всех шести матчах команды на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча (в ворота мадридского «Атлетико», мюнхенской «Баварии», амстердамского «Аякса» и брюссельского «Андерлехта») и отдал две голевые передачи.



Рыночная стоимость Сердара Азмуна, по данным экспертов, на сегодня составляет около €7 млн.

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