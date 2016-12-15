Киссинджер отмел опасения по назначению Тиллерсона госсекретарем США

Генри Киссинджер отверг утверждения, что Рекс Тиллерсон в силу своих связей с РФ не подходит на должность госсекретаря США.

По словам экс-госсекретаря, Тиллерсон как глава нефтяной компании ExxonMobil был обязан поддерживать хорошие отношений с Россией.

«Чего бы он стоил, если, возглавляя Exxon, не установил бы рабочие связи с Россией?» — цитирует 93-летнего политика Bloomberg.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул главу ExxonMobil Тиллерсона на пост госсекретаря. Руководитель нефтяной компании имеет хорошие связи в российских бизнес-кругах. В 2013 году Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

