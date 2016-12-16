Столичные подъезды возьмут под контроль

В Москве началась разработка программы «Подъезд — территория без опасности», которая станет частью общегородского проекта «Безопасная столица». Среди инициаторов проекта — председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, представители профильных департаментов правительства города, Общественная палата России и эксперты.

В рамках проекта будет проведен мониторинг состояния техсредств ограничений доступа в многоквартирные дома Москвы. Это позволит оценить масштаб вреда, который наносят предприятия, некачественно обслуживающие домофоны, камеры, тревожные кнопки и другие системы безопасности.



По данным МВД РФ, в период с января по июль 2016 года в Москве зарегистрировано более 107 тыс. преступлений, при этом порядка 60% из них совершаются в общественных местах, на улицах, во дворах и подъездах домов.



А как сообщили «Известиям» в ГУ МВД РФ по Москве, на одного участкового уполномоченного в среднем приходится 1,5 тыс. квартир (4,6 тыс. жителей). В прошлом году работа по обходу квартир была выполнена на 96% (притом что нехватка участковых составила 5%). Общее количество преступлений в жилом секторе удалось снизить на 5%.

— В подъездах совершаются наиболее тяжкие преступления — нападения на несовершеннолетних и женщин, грабежи, кражи, — рассказал «Известиям» заместитель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.

С учетом того что в столице не хватает участковых, технические средства могли бы значительно снизить число правонарушений в подъездах и во дворах. В МУРе уже больше года действует специальный отдел, который с помощью видеокамер раскрывает серьезные преступления. Именно сотрудники этого подразделения вычислили в транспортном потоке автомобиль, на котором перемещались преступники, расстрелявшие Бориса Немцова.

А данные более чем 127,3 тыс. видеокамер стекаются в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных». Камеры установлены не только в местах массового пребывания граждан, но и в общеобразовательных учреждениях, объектах торговли, подъездах домов и во дворах. На 409 автоматизированных рабочих местах за ситуацией в городе наблюдают 2123 сотрудников полиции.



По данным ГУ МВД РФ по Москве, за прошлый год видеозаписи помогли в два раза (на 100%) увеличить раскрываемость убийств, на 88,2% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 103% — квартирных краж, на 43,5 % — краж транспортных средств.

В районах столицы, не относящихся к Новой Москве, оснащенность видеокамерами в подъездах приближается к 100%. В департаменте информационных технологий Москвы «Известиям» заявили, что муляжей, которые устанавливали на начальном этапе реализации программы, уже не осталось. Все камеры — действующие. Сейчас активно налаживают систему видеонаблюдения в Новой Москве. В поселениях Московский, Внуковское, Сосенское, Троицк и Щербинка, относящихся к Новой Москве, к апрелю 2017 года будут установлены 1860 видеокамер. Ими оснастят многоквартирные дома выше шести этажей.

— В обеспечении безопасности жилья должны участвовать и люди, и техника, — рассказала «Известиям» депутат Мосгордумы Инна Святенко. — Домофоны, кодовые замки, шлагбаумы, системы видеонаблюдения, системы ограничения доступа (СКУД) — это важное техническое подспорье тем, кто следит за порядком во дворах и подъездах. Очевидно, что масса правонарушений и преступлений происходит в жилом секторе. Это и бытовые конфликты, и конфликты вокруг неправильной парковки во дворах, распития спиртных напитков, выгула собак. Техника, конечно, поможет избежать части из них. Но в итоге проблемы придется решать людям — сотрудникам полиции и общественникам, участвующим в охране правопорядка.

К реализации проекта «Подъезд — территория без опасности» планируется привлечь экспертов негосударственной сферы безопасности, некоммерческие организации, профессиональные объединения производителей и поставщиков охранного оборудования.

Как сообщил «Известиям» один из разработчиков программы Дмитрий Галочкин, помимо точечных проверок пройдет ряд общественных мероприятий, на которых эксперты обсудят эффективность нынешнего законодательства и нормативных документов. По итогам будет разработана «дорожная карта» по улучшению ситуации в этой сфере.

— Мы хотим, чтобы безопасностью во дворах и подъездах осуществлялась по схеме: жители, управляющие компании, техника, полиция или дружинники, — пояснил Дмитрий Галочкин.

По словам Дмитрия Галочкина, рынок технических средств только в Москве оценивается в 12 млрд. рублей в год. На обслуживание домофонов приходится до 2 млрд рублей.

— Здесь есть свои проблемы, — говорит Дмитрий Галочкин. — Люди сталкиваются с недоброкачественными услугами, коррупцией. По закону, домофон в подъезде можно поменять только с согласия его жителей, но управляющие компании часто делают это без предупреждения, навязывая услуги определенной фирмы по установке домофонов. В итоге жильцы сталкиваются с повышением абонентской платы или сокращением набора услуг.

— Мы считаем, что это направление надо всячески развивать, исходя из возможностей современных технологий. И делать это нужно не только в Москве, где такая работа давно уже ведется, но и по всей России. Мы ведь понимаем, что речь идет не только о подъездах, но и обо всей уличной преступности в целом, — сказал первый зампредседателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ ОПРФ Артем Кирьянов. — А это территория от остановки общественного транспорта до квартиры.

Члены рабочей группы предлагают проводить выборочные проверки в домах, на придомовой территории, чтобы понять, насколько заявленные параметры технического оснащения систем безопасности соответствуют реальности, как работают тревожные кнопки, приезжают ли в рамках заявленного регламента экипажи быстрого реагирования. Всё это поможет выстроить правильную, мобильную систему безопасности в городе.

Справка «Известий»

В Москве в рамках городской программы «Информационный город» подъезды начали оборудовать видеокамерами в 2001 году. В 2001–2006 годах устанавливали по одной камере на подъезд. В 2008 году при модернизации системы видеонаблюдения стали устанавливать по три камеры. По данным департамента информационных технологий столицы, в Москве видеокамерами оборудовано более 98 тыс. подъездов, более 20 тыс. дворовых территорий и более 2,5 тыс. общественных мест — скверов, площадей и улиц.

