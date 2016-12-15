Задержаны подозреваемые в нападении на семью полицейского

Следователям удалось задержать пятерых подозреваемых в нападении на семью офицера полиции в Самарской области, в результате которого погибла его супруга.

«В настоящее время по подозрению в совершении этого преступления задержаны пять подозреваемых», — сообщила «Известиям» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она также добавила, что двое из подозреваемых уже сознались в участии в совершении нападения и дали показания о роли соучастников.

«В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено более 200 лиц, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более 100 обысков; назначена 21 экспертиза. Тщательный анализ результатов этих следственных действий позволил следователям во взаимодействии с подразделениями ГУУР МВД России и ФСБ России, ГУ МВД России по Самарской области в кратчайшие сроки установить пятерых жителей Самарской области, причастных к совершению преступления, и задержать их», — добавила Петренко.

Говоря о мотивах преступления, представитель СКР отметила, что речь идет, скорее всего, о проникновении в дом полицейского с целью разбойного нападения.