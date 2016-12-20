Агенты вернутся в футбольную семью

Во вторник на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) одним из пунктов повестки дня станет вопрос «Об утверждении новой редакции регламента РФС по работе с посредниками». По информации источника «Известий», в Доме футбола на Таганке планируют радикально изменить систему контроля над рынком футбольных посредников, вернув систему, действовавшую до апреля 2015 года. Тогда РФС принял решение о выводе агентов из-под своей юрисдикции, последовав примеру ФИФА и нескольких национальных федераций, также упразднивших институт футбольных агентов. Суть реформы Международной федерации футбола, утвержденной в июне 2014 года на конгрессе в Сан-Паулу, заключалась в том, что общественные футбольные организации прекращали официально курировать агентский бизнес.

Эту информацию «Известиям» подтвердил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

— Регламент изменится сильно, — сказал Денис Рогачев. — Предположительно он будет серьезно отличаться не только от нынешнего регламента по работе с посредниками, но и от того регламента по агентской деятельности, который действовал до апреля 2015 года. Я предполагаю рабочую дискуссию по проекту изменения регламента на заседании исполкома, но говорить о конкретных поправках пока рано.

Ранее футбольные агенты считались субъектами футбола и допускались к работе после сдачи экзаменов в ФИФА или национальных федерациях. В случае прохождения аттестации им выдавалась лицензия за подписью президента федерации, позволявшая официально заключать договоры с игроками и получать комиссию от сделок с субъектами футбола (игроками, тренерами или клубами).



Экзамен проводила комиссия РФС по агентской деятельности. Во времена первого президентства в РФС Виталия Мутко (2005–2009 годы) ее возглавлял президент РФПЛ Сергей Прядкин. В 2010–2012 годах комиссией руководил соратник Прядкина, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, а с декабря 2012 по июнь 2015 года — при управлении РФС Николаем Толстых — ее главой стал Валерий Кучуркин.



С июня по декабрь 2015 года руководителем комиссии по посредникам был Юрий Жмурко. С момента его ухода и по настоящий день аналогичные функции выполняет Олег Железнов.



В конце прошлой недели «Спорт-Экспресс» опубликовал проект нового регламента по агентской деятельности, который с высокой вероятностью будет вынесен на рассмотрение исполкома. Согласно нему футболисты и клубы будут вправе воспользоваться услугами только аккредитованных РФС посредников. Договор с посредником, неаккредитованным РФС, признается ничтожным. Срок действия договора не может превышать двух лет, автоматическая пролонгация договора не допускается. Аккредитация РФС производится на срок, указанный в заявлении соискателя, но не может превышать пяти лет.

Однако самым резонансным пунктом проекта регламента оказалось положение о взносе, взимаемом за аккредитацию. Он составит 10 млн рублей. Начиная со второго года действия аккредитации с аккредитованного посредника будет взиматься ежегодный взнос за поддержание аккредитации в размере 3 млн рублей. Денис Рогачев подтвердил «Известиям» факт наличия этого проекта, но при этом высоко оценил вероятность его корректировки.

— На заседании он будет серьезно обсуждаться, — отметил главный юрист РФС. — Если вопрос в сумме, то думаю, что всё это обсуждаемо. Может быть, подумаем над тем, чтобы ввести дифференцированную аккредитацию. Например, для агентов, работающих с низшими лигами, будут введены намного уменьшенные взносы.

Все юридические споры между агентами и иными субъектами футбола ранее решались внутри системы ФИФА, национальных федераций и их юрисдикционных органов (Палата по разрешению споров, Комитет по статусу и переходам). Формальный контроль за сферой их деятельности также ограничивался футбольными органами (в России это были комиссия РФС по агентской деятельности и отдел лицензирования РФС).

В 2013 году тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер высказал идею об упразднении института футбольных агентов. На это решение повлияла позиция международной организации FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), еще в 2009 году проявившей интерес к операциям с посредниками в сфере футбола и квалифицировавшей любую из подобных сделок как заведомо подозрительную. В 2014 году конгресс ФИФА объявил об упразднении агентов с апреля 2015 года. Это означало, что главный международный футбольный орган отказывается от лицензирования агентов, сами агенты меняют свое название на посредников и выводятся из-под юрисдикции ФИФА, перенося свои операции в сферу общегражданских отношений, а решения спорных вопросов — в суды общей юрисдикции. ФИФА дала национальным федерациям свободу в принятии решения — отказываться ли от лицензирования агентов или оставить их под своим крылом. Большинство европейских федераций последовали примеру ФИФА. Среди них оказался и РФС.

Весной 2016 года правительство России и Министерство спорта внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта». В нем предлагается законодательно закрепить полномочия спортивных федераций или лиг по аккредитации агентов. Так, согласно ч. 1 ст. 19 законопроекта, деятельность спортивных агентов осуществляется «в соответствии с федеральным законом, иными нормативными актами, а также нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами (в случае, если аккредитация агентов осуществляется совместно федерациями и лигами)».



Ч. 2 дает агентам право заключать договоры со спортсменами, тренерами и клубами в соответствии не только с законодательством РФ, но и с регламентами аккредитующих организаций, т.е. спортивных федераций или лиг. Но главной является ч. 3 ст. 19, в которой описаны обязанности агентов. В ней среди прочего говорится, что «осуществление деятельности спортивных агентов по содействию трудоустройству спортсменов и тренеров в профессиональные клубы без получения указанной аккредитации не допускается».

В ноябре Дума одобрила эти поправки во втором и третьем чтении. Предполагалось, что уже на ноябрьском заседании исполкома РФС изменит регламент в соответствии с законодательством РФ. Но в повестку дня этот вопрос не вошел. Как пояснил «Известиям» Денис Рогачев, это произошло потому, что на тот момент новая редакция закона еще не была подписана президентом России Владимиром Путиным и официально не вступила в силу.

Между тем отсутствием у посредников формальных отношений с РФС уже воспользовались несколько клубов РФПЛ. В частности, самарские «Крылья Советов», выигравшие несколько судов у Дмитрия Агеева на сумму 23 млн рублей, выплата которых была предусмотрена договором об оказании агентом услуг по продлению контракта с полузащитником Ибрагимом Цаллаговым летом 2013 года. «Крылья», финансирующиеся из бюджета Самарской области, сумели доказать, что эта сделка была заключена с нарушением закона о госзакупках и является ничтожной. В настоящее время ФК «Ростов» судится с агентом Сергеем Базановым, пожаловавшимся в Арбитражный суд Ростовской области на невыплату клубом $100 тыс. за организацию перехода в клуб футболиста Сергея Белоусова в июне 2012 года.

До апреля 2015 года подобные споры рассматривались в юрисдикционных органах РФС, и, как правило, решения принимались не в пользу клубов. По словам Дениса Рогачева, Палата по разрешению споров снова сможет регулировать отношения между агентами и клубами, но в случае с делами Агеева и Базанова обжалование решений через Дом футбола на Таганке становится невозможным в силу отсутствия обратной силы у закона.

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