ЕП одобрил механизм отмены безвизового режима с Украиной и Грузией

Европарламент проголосовал за механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, в том числе Украины и Грузии.



Как сообщает агентство ТАСС, за такое решение проголосовали 485 депутатов Европейского парламента, против — 132, воздержались — 29.



После Европарламента безвизовый режим для Грузии и Украины должен одобрить Европейский совет. Ожидается, что это произойдет еще до Нового года. Для граждан двух стран будут доступны только туристические визы на 90 дней в течение полугода.



Изменения в механизм приостановки безвизового режима с третьими странами одобрили главы МВД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе 20 мая. Этот шаг был призван для того, чтобы не допустить нового миграционного кризиса в случае внезапного роста числа нелегальных мигрантов.



Этот механизм считался главным препятствием на пути предоставления облегченного режима для поездок украинцев и грузин в страны — участницы ЕС.

