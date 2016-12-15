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ЕП одобрил механизм отмены безвизового режима с Украиной и Грузией

За данное решение высказалось большинство евродепутатов

Европарламент проголосовал за механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, в том числе Украины и Грузии.

Как сообщает агентство ТАСС, за такое решение проголосовали 485 депутатов Европейского парламента, против — 132, воздержались — 29.

После Европарламента безвизовый режим для Грузии и Украины должен одобрить Европейский совет. Ожидается, что это произойдет еще до Нового года. Для граждан двух стран будут доступны только туристические визы на 90 дней в течение полугода.

Изменения в механизм приостановки безвизового режима с третьими странами одобрили главы МВД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе 20 мая. Этот шаг был призван для того, чтобы не допустить нового миграционного кризиса в случае внезапного роста числа нелегальных мигрантов. 

Этот механизм считался главным препятствием на пути предоставления облегченного режима для поездок украинцев и грузин в страны — участницы ЕС.

Напомним, в 2014 году были подписаны политическая и экономическая части соглашения об ассоциации с ЕС, которые предусматривают, в частности, зону свободной торговли. Украина начала исполнять экономическую часть с 2016 года.

Либерализация визового режима с ЕС в настоящий момент является одной из основных целей внешней политики Украины.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

ЕП одобрил механизм отмены безвизового режима с Украиной и Грузией

За данное решение высказалось большинство евродепутатов

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