Российский финал в Еврокубке — вполне реальный сценарий

После завершения регулярного чемпионата Еврокубка по баскетболу определился состав четырех групп раунда топ-16, борьбу в котором продолжат четыре российских клуба: «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» и «Химки».

«Локомотив-Кубань» в группе E сыграет с тремя испанскими клубами — «Гран-Канарией», «Мурсией» и «Фуэнлабрадой». «Химкам» достались два представителя немецкой Бундеслиги — «Бавария» и «Ульм», а также литовский «Литкабелис» (группа F). «Зенит» и «Нижний Новгород» встретятся между собой в группе G, куда также попали израильский «Хапоэль Иерусалим» и литовский «Летувос Ритас». В группе H выступит главный фаворит турнира — испанская «Валенсия», а также «Цедевита» (Хорватия), «Альба» (Германия) и «Уникаха» (Испания).

В рамках топ-16 команды в группах сыграют друг с другом по два раза — дома и на выезде. Встречи пройдут с 4 января по 8 февраля 2017 года. В плей-офф выходят по две лучшие команды. Напомним, победитель Еврокубка получит право сыграть в Евролиге сезона-2016/17.

По словам двукратного вице-чемпиона мира Виталия Носова, три из четырех российских клубов должны квалифицироваться в плей-офф.

— «Локомотив» немного поиграет в испанском чемпионате, краснодарцам выпал очень интересный жребий, — отметил Виталий Носов. — Будет нелегко, но я думаю, «Локо» все-таки пробьется в плей-офф. При Саше Обрадовиче ребята прибавили в командных взаимодействиях, постепенно находят связи в защите и используют свои лучшие стороны в нападении. «Химки» после неудачного прошлого сезона и кардинальной смены состава показывают очень добротный баскетбол. Подопечные Душко Ивановича не только фавориты своей группы, но и всего турнира. Именно эта задача стоит перед баскетболистами подмосковного клуба, и она вполне реальна. На мой взгляд, этот состав «Химок» был бы конкурентоспособным даже в нынешнем формате Евролиги. «Зенит» и «Нижний Новгород» попали в одну группу, но шансы у команд разные. Если «Нижний Новгород» выйдет в плей-офф, это будет огромное достижение, подвиг. Сделать это будет очень сложно, но мы будем за них болеть. «Нижний Новгород» не раз удивлял нас выступлениями в Европе. Петербургский клуб же обязан выходить в плей-офф. Если Сергей Карасев быстро наберет форму и с Янисом Тиммой будет полный порядок, то «Зенит» однозначно решит задачу. Так что как минимум три клуба должны быть в восьмерке сильнейших.

По мнению экс-защитника сборной России, двукратного чемпиона России Виктора Кейру, испанские клубы имеют больше шансов на победу в Еврокубке.

— В этом году в Еврокубке очень серьезная конкуренция, — отметил бывший игрок УНИКСа и ЦСКА. — Из-за сокращения Евролиги до 16 клубов многие топ-команды оказались в Еврокубке. Поэтому сейчас говорить о том, что российские клубы будут играть в решающем матче, неправильно. Конечно, русский финал — это вполне реальный сценарий, но фаворитом я бы назвал испанские клубы — «Валенсию», «Уникаху» и «Гран-Канарию». Эти клубы имеют богатый опыт игр в Евролиге и укомплектованы очень сильными баскетболистами. Также шансы на победу имеют и два немецких клуба — «Бавария» и «Альба». Из российских клубов я бы выделил «Локомотив-Кубань». После увольнения Фотиса Кацикариса команда здорово прибавила. Показательным стал домашний матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА, где «Локо» предстал единым коллективом, способным держать удар.

Также Виктор Кейру прокомментировал перспективы «Химок» и «Зенита».

— У «Химок» большой опыт выступлений в Еврокубке, — продолжил чемпион. — За последнее время подмосковный клуб дважды выиграл этот турнир (2011/12 и 2014/15). Если им удастся избежать травм лидеров и серьезного игрового спада во второй части сезона, то «Химки» вновь могут выиграть Еврокубок. С таким составом клуб должен играть в Евролиге. «Зенит» — амбициозная команда, которая также хочет выступать в главном клубном турнире Европы. По сравнению с прошлым сезоном состав петербургского клуба стал гораздо сильнее. Стефан Маркович и Сергей Карасев могли бы усилить любой клуб Евролиги, поэтому списывать петербургский клуб со счетов я бы тоже не стал.

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