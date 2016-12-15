Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Первая колонна автобусов с боевиками покидает восточный Алеппо

Транспорт следует в сопровождении российских военных и представителей Международного комитета Красного Креста

Первые автобусы с боевиками начали покидать восточный Алеппо. Автоколонну сопровождают представители Международного комитета Красного Креста и российские военные.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон, автоколонна пройдет по маршруту из квартала Салах-ад-Дин в район Эр-Рашидин-4, где боевики пересядут на другой транспорт для дальнейшего следования на юго-запад, в город Идлиб.

Минобороны РФ ведет онлайн-трансляцию следования колонны автобусов с представителями бандформирований.

Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо начался вывод 5 тыс. боевиков и членов их семей по специальным гуманитарным коридорам протяженностью 21 км.

Напомним, 28 июля 2016 года президент Сирии Башар Асaд подписал указ об амнистии для боевиков, которые сложат оружие и сдадутся компетентным судебным органам или полиции.

27 октября сирийский лидер принял решение о продлении амнистии для боевиков на три месяца.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Первая колонна автобусов с боевиками покидает восточный Алеппо

Транспорт следует в сопровождении российских военных и представителей Международного комитета Красного Креста

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке