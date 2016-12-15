Первая колонна автобусов с боевиками покидает восточный Алеппо

Первые автобусы с боевиками начали покидать восточный Алеппо. Автоколонну сопровождают представители Международного комитета Красного Креста и российские военные.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон, автоколонна пройдет по маршруту из квартала Салах-ад-Дин в район Эр-Рашидин-4, где боевики пересядут на другой транспорт для дальнейшего следования на юго-запад, в город Идлиб.

Минобороны РФ ведет онлайн-трансляцию следования колонны автобусов с представителями бандформирований.



Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо начался вывод 5 тыс. боевиков и членов их семей по специальным гуманитарным коридорам протяженностью 21 км.



Напомним, 28 июля 2016 года президент Сирии Башар Асaд подписал указ об амнистии для боевиков, которые сложат оружие и сдадутся компетентным судебным органам или полиции.



27 октября сирийский лидер принял решение о продлении амнистии для боевиков на три месяца.

