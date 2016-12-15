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В горных кафе Красной Поляны запретили продавать глинтвейн

При этом количество мест, где туристы и лыжники смогут перекусить и отдохнуть, возрастет

На новогодних каникулах в Красной Поляне станет больше кафе и ресторанов, но в них будет запрещено угощать гостей глинтвейном. Проверки точек питания Роспотребнадзор проводит уже вторую неделю, все выявленные нарушения должны быть устранены до 25 декабря.

На совещании в администрации Сочи особое внимание уделялось строгому запрету на продажу в горных заведениях нелицензированного алкоголя и слабоалкогольных напитков, например популярного среди туристов и лыжников глинтвейна. Как сообщает ИА KrasnodarMedia, число ресторанов и кафе в туристических местах на праздниках увеличится.

У работников кухни, барменов и официантов в обязательном порядке должны быть прививки от гриппа. В отношении нарушителей будут применяться жесткие меры, вплоть до лишения лицензии.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В горных кафе Красной Поляны запретили продавать глинтвейн

При этом количество мест, где туристы и лыжники смогут перекусить и отдохнуть, возрастет

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