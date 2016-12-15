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Четверг,
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Операторы связи скоро откажутся от безлимитных тарифов на интернет

Соответствующая тенденция может начаться уже с 2017 года

Российские сотовые операторы уже в ближайшем будущем планируют отказаться от безлимитных тарифов на интернет. По мнению Шелля Мортен Йонсена, генерального директора «ВымпелКома» («Билайн») данная мера сможет дисциплинировать тех абонентов, которые потребляют большие объемы трафика, перегружая и без того загруженные сети.

Йонсен также отметил, что не только «Билайн», но и вся индустрия постепенно будет уходить от безлимитных тарифов. Он пояснил, что пользователи, которые не потребляют данные сверх нормы, изменений не почувствуют. Отразится это только на тех людях, которые перекачивают «экстремально большое количество данных». Он также добавил, что 3G-сети операторов уже перегружены и загрузка 4G-сетей происходит быстро.

Точных сроков отказа российских сотовых операторов от бизлимитных тарифов Йонсен не назвал, отметив, что «ВымпелКом» не может «делать это в индивидуальном порядке», однако с 2017 года компания будет поддерживать данный тренд, сообщает агентство ПРАЙМ.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Операторы связи скоро откажутся от безлимитных тарифов на интернет

Соответствующая тенденция может начаться уже с 2017 года

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