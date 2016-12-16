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В США нашли «плохого полицейского» для России

Часть американской элиты требует выдвинуть Джона Болтона на должность заместителя госсекретаря

Фото: flickr.com/Gage Skidmor

Значительная часть американского истеблишмента требует от избранного президента Дональда Трампа выдвинуть на должность заместителя госсекретаря экс-посла США в ООН Джона Болтона. В противном случае конгресс может не одобрить назначение экс-председателя совета директоров нефтяной кампании ExxonMobil Рекса Тиллерсона главой Государственного департамента.

Настроенные против нормализации диалога с Россией американские политические круги, по сути, выдвинули избранному президенту США ультиматум: Рекс Тиллерсон будет одобрен в качестве госсекретаря только в том случае, если его заместителем станет консерватор, дипломат Джон Болтон. Выдвижение на пост госсекретаря кавалера российского ордена Дружбы Рекса Тиллерсона было встречно американской элитой крайне негативно. Его упрекают в излишне благосклонном отношении к Москве. Об этом «Известиям» рассказал информированный источник в Республиканской партии.

— Американская элита лоббирует назначение [Джона] Болтона на пост замгоссекретаря. Главным мотивом является якобы чрезмерно благосклонное отношение [Рекса] Тиллерсона к России. Это своего рода ультиматум, ведь кандидатура главы Госдепа должна быть одобрена сенатом, который не сделает это, если Болтон не получит должность. Думаю, наличие такого заместителя для Тиллерсона будет неприятной неожиданностью, — сказал источник.

Высокопоставленный сотрудник Госдепа, который работал вместе с Болтоном, сказал The New York Times, что тот был «одним из ключевых игроков, лоббировавших начало войны в Ираке и Афганистане». Помимо этого, Болтон был сторонником нанесения ударов по Ирану.

Специалист по политике США, член Общественной палаты России Вероника Крашенинникова подтвердила «Известиям», что Джон Болтон открыто демонстрирует свое непримиримое отношение к России.

— Многочисленные нападки американских СМИ на Трампа в связи с его якобы пророссийскими взглядами не имеют ничего общего с реальностью. Избранный президент будет отстаивать в первую очередь интересы США, но только так, как он сам это видит. Назначение Болтона на пост замгоссекретаря усилит жесткость политики новой администрации в отношении России. В этом смысле американские элиты могут полагать, что Болтон будет уравновешивать Тиллерсона, — отметила политолог.

Напомним, что 13 декабря избранный президент Дональд Трамп выдвинул теперь уже бывшего главу нефтяного гиганта ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Американские СМИ раскритиковали предложение Трампа, а политики-ястребы, в частности Джон Маккейн, заявили, что будут голосовать против Тиллерсона из-за его связей с Россией.

Американские эксперты также согласны с мнением о том, что выдвижение Болтона призвано уравновесить Тиллерсона. Как считает политолог Эндрю Корыбко, назначение Джона Болтона на пост замгоссекретаря лоббирует партийный истеблишмент, настаивающий на продолжении политики давления на Россию, как в среде демократов, так и в среде республиканцев.

— Политические круги США уверены, что Болтон сможет сбалансировать деятельность Тиллерсона на этом посту. Отношение к России — ключевое в этом смысле. Болтона можно назвать антироссийским политиком, Тиллерсон, в свою очередь, имеет позитивный опыт взаимоотношений с Москвой и российской элитой. Это как игра в хорошего и плохого полицейского. Один хочет перезагрузить отношения, другой — их ухудшить, — подытожил американский эксперт.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В США нашли «плохого полицейского» для России

В США нашли «плохого полицейского» для РоссииЧасть американской элиты требует выдвинуть Джона Болтона на должность заместителя госсекретаря

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