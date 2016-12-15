Кристиан Рамирес станет игроком «Краснодара» в январе

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о переходе защитника национальной сборной Эквадора и венгерского «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса.



Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу российского клуба, 22-летний футболист подпишет долгосрочный контракт и прибудет на первый зимний сбор команды в январе 2017 года.

Финансовая сторона вопроса пока не открывается.

Рамирес — воспитанник эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». Он также выступал во второй немецкой бундеслиге в составе дюссельдорфской «Фортуны» и «Нюрнберга». В этом сезоне он провел 14 игр за венгерский «Ференцварош».



На счету футболиста восемь матчей за сборную Эквадора. 6 октября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Чили он забил свой первый гол за национальную команду.

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