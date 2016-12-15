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В Приморье проводят операцию по спасению потерявшегося тигренка

Оставшегося без мамы детеныша отловят и поместят в реабилитационный центр

Обнаруженного в Лазовском районе Приморского края тигренка решено отправить в реабилитационный центр. Две недели назад детеныш в возрасте около 5–6 месяцев был замечен недалеко от одного из местных сел.

Почему тигрица покинула малыша, неизвестно. В таком возрасте тигры еще не умеют охотиться, без материнской заботы его ждала бы голодная смерть, сообщили РИА PrimaMedia в АНО «Центр «Амурский тигр».

Оперативная группа Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» несколько дней наблюдала за детенышем в надежде, что тигрица вернется. Чтобы спасти жизнь хищника, специалисты начали подготовку к операции по изъятию тигренка из дикой природы.

Когда удастся отловить зверя, его поместят в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных ПРОО «Центр «Тигр».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Приморье проводят операцию по спасению потерявшегося тигренка

Оставшегося без мамы детеныша отловят и поместят в реабилитационный центр

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