Минюст и ФССП назначены регуляторами коллекторского рынка

15 декабря вышел указ президента о назначении Федеральной службы судебных приставов и Министерства юстиции контролирующими органами деятельности коллекторских агентств.



В указе говорится, что ФССП является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр.



В сферу деятельности Минюста в соответствии с документом теперь входят функции по реализации государственной политики в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц).

