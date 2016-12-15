Суд снизил штраф блогеру Антону Носику за экстремистский пост в ЖЖ

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Антону Носику, оштрафованному на 0,5 млн рублей за опубликованный в ЖЖ («Живом журнале») экстремистский пост об операции Вооруженных сил России в Сирии.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд изменил постановление Пресненского суда, снизив штраф с 500 тыс. рублей до 300 тыс. рублей», — цитирует представителя суда Агентство городских новостей «Москва».

Пресненский суд в октябре признал блогера виновным в разжигании межнациональной розни и назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, уголовное дело против Носика возбудили в феврале по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сторона обвинения настаивала на реальном сроке для блогера. Прокурор просил дать ему два года за размещение на своей странице в «Живом журнале» текста под названием «Стереть Сирию с лица земли» с высказываниями в поддержку бомбежек Арабской Республики.

Носик свою вину не признал.