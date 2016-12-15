В Москву пришла «Оттепель»

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Москвы и парк Горького объявили о проведении совместного фестиваля, посвященного эпохе оттепели. Москвичи и гости столицы увидят выставки живописи хрущевских времен и редкие послевоенные фильмы, смогут посетить выступления известных шестидесятников и покататься на катке под живую музыку в стиле 1960-х. Каждая из организаций подготовила насыщенную и в чем-то неожиданную программу.



Интересно, что возник проект спонтанно: еще год назад музеи начали независимо друг от друга работать над выставками, посвященными искусству конца 1950-х — начала 1960-х годов. И когда стало ясно, что темы и сроки проведения совпадают, было решено объединить мероприятия в единый мультикультурный фестиваль.

По мнению директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, тема «оттепели» становится всё более модной: об этом времени снимаются фильмы и сериалы, выпускаются книги...



— Это была важнейшая эпоха не просто искусства, но и человеческого мировосприятия, — отметила Зельфира Трегулова. — Те тенденции, которые в Советском Союзе связывали с оттепелью, были во многом характерны для всего послевоенного искусства Европы. И это свидетельствует о поиске совершенно нового, универсального языка.



Партнером Третьяковки станет театр «Современник». Совместный проект будет называться «Площадь Маяковского». На время в филиал музея на Крымском Валу перенесется атмосфера поэтических вечеров в Политехническом музее. Стихи Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной исполнят Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова, Дарья Белоусова и другие актеры «Современника». А худрук театра Галина Борисовна Волчек станет хозяйкой и главной героиней вечера «Современница».



Помимо этого, Третьяковка проведет кинофестиваль «Война окончена», в рамках которого будут показаны редкие фильмы, созданные в Европе и в СССР о послевоенном времени.



— В последнее время столица переживает невероятный всплеск интереса к различного рода культурно-выставочным мероприятиям, — считает руководитель департамента культуры Александр Кибовский. — Стало модным ходить на выставки, в музеи, а галереи.

Первое мероприятие в рамках фестиваля ГМИИ имени Пушкина откроет 7 марта. Им станет большая выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968». В экспозицию войдут около 200 работ художников из 18 европейских стран и СССР.

— Нам для этой выставки нужны были серьезные партнеры, — рассказала директор Пушкинского музея Марина Лошак. — Мы хотели, чтобы им стал Брюссель, а именно Центр изящных искусств BOZAR.

Через искусство музей хочет побудить зрителя думать. Во время фестиваля в ГМИИ будут работать круглые столы и пройдут встречи с философами, художниками, литераторами, актерами и режиссерами, директорами европейских музеев.

Парк Горького предлагает несколько мероприятий, которые пройдут с февраля по июнь. Первым будет костюмированная вечеринка на катке в стиле 1960-х с живой музыкой. В апреле состоится выставка искусства шестидесятников в Музее парка Горького. А в мае начнутся показы в летнем кинотеатре.



Большинство мероприятий фестиваля запланированы на первую половину 2017 года, но уже в середине декабря стартует первый проект культурного марафона — «Московская оттепель: 1953–1968» в Музее Москвы.

— Мы пригласили к сотрудничеству Театральный музей имени А.А. Бахрушина, архив РГАЛИ, частных коллекционеров, — рассказывает директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. — Получилась экспозиция из 400 работ. Половина — предметы нехудожественного характера — декоративно-прикладного, бытового. Из живописи публика увидит работы Юрия Злотникова, Льва Нусберга, Вячеслава Колейчука, Михаила Рогинского и Александра Лабаса. Также будут показаны уникальные документальные фильмы, пройдут лекции, театральные вечера с читками произведений авторов времен оттепели.

