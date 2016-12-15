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Дима Билан попал в больницу

Артиста госпитализировали с бронхитом

В Москве госпитализировали артиста Диму Билана. Об этом музыкант сообщил сам на своей страничке в Instagram.

Бессменный наставник популярного шоу «Голос», вероятно, пропустит ближайший выпуск из-за болезни. У Билана диагностировали бронхит и прописали постельный режим на ближайшие несколько дней. Как отмечает певец в своем Instagram, еще никогда он так не радовался недугу. По словам врачей, если бы он вовремя не обратился за медицинской помощью, то лечить пришлось бы уже пневмонию.

Поклонники пожелали любимому исполнителю скорейшего выздоровления и возвращения в шоу, сообщает телеканал «360».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Дима Билан попал в больницу

Артиста госпитализировали с бронхитом

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