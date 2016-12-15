Янукович заявил, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям

Экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментировал действия расформированного спецподразделения украинской полиции «Беркут». Напомним, бойцов обвиняют в том, что они стреляли по активистам евромайдана.

Бывший президент страны заявил, что ни он, ни руководство правоохранительных органов не отдавали такого приказа. При этом он подчеркнул, что если стрельба и велась, то только в целях самообороны или для устранения угрозы.



«Мы действовали в соответствии с законом. У меня не было и нет прав обвинять сотрудников «Беркута» в превышении полномочий. Если где-то применялось оружие, то только в целях самообороны. А возможно, для устранения угрозы, которую несли вооруженные люди», — цитирует Януковича «Федеральное агентство новостей».