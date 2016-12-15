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Янукович заявил, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям

Бывший президент Украины прокомментировал действия бойцов на майдане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментировал действия расформированного спецподразделения украинской полиции «Беркут». Напомним, бойцов обвиняют в том, что они стреляли по активистам евромайдана.

Бывший президент страны заявил, что ни он, ни руководство правоохранительных органов не отдавали такого приказа. При этом он подчеркнул, что если стрельба и велась, то только в целях самообороны или для устранения угрозы.

«Мы действовали в соответствии с законом. У меня не было и нет прав обвинять сотрудников «Беркута» в превышении полномочий. Если где-то применялось оружие, то только в целях самообороны. А возможно, для устранения угрозы, которую несли вооруженные люди», — цитирует Януковича «Федеральное агентство новостей».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Янукович заявил, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям

Янукович заявил, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людямБывший президент Украины прокомментировал действия бойцов на майдане

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